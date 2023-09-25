Опубликовано: 22:32, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МВД Северной Осетии

ДТП с участием пешехода произошло в столице Северной Осетии. К несчастью, оно окончилось летальным исходом.

Смертельная авария случилась сегодня вечером во Владикавказе. О ней сообщили в МВД по Северной Осетии.

Трагедия произошла около 19:00. Предварительно установлено следующее.

"Лада Калина", за рулем которой был мужчина 1963 г.р., ехала в юго-западном направлении по улице Калинина. В какой-то момент водитель не пропустил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешеход оказалась под колесами автомобиля.

В результате пенсионерка 1954 г.р. получила тяжелые травмы. Они оказались смертельными: женщина умерла на месте аварии, еще до приезда "скорой".

© Фото: МВД Северной Осетии