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Пенсионерку сбили на пешеходном переходе во Владикавказе

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе во Владикавказе
© Фото: МВД Северной Осетии
ДТП с участием пешехода произошло в столице Северной Осетии. К несчастью, оно окончилось летальным исходом.

Смертельная авария случилась сегодня вечером во Владикавказе. О ней сообщили в МВД по Северной Осетии.

Трагедия произошла около 19:00. Предварительно установлено следующее.

"Лада Калина", за рулем которой был мужчина 1963 г.р., ехала в юго-западном направлении по улице Калинина. В какой-то момент водитель не пропустил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пешеход оказалась под колесами автомобиля.

В результате пенсионерка 1954 г.р. получила тяжелые травмы. Они оказались смертельными: женщина умерла на месте аварии, еще до приезда "скорой".

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе во Владикавказе
© Фото: МВД Северной Осетии
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