Вестник Кавказа

Пенсионер погиб под обломками стены в Гюмри

Пенсионер погиб под обломками стены в Гюмри
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла сегодня утром в армянском городе Гюмри. По не установленной пока причине обрушилась стена – и убила человека.

Житель Гюмри погиб сегодня из-за упавшей на него стены, о происшествии пишут армянские СМИ.

По данным shamshyan.com, сигнал о ЧП – обрушении стены Футбольной академии – экстренные службы получили в 10:50 (9:50 мск).

Спасатели нашли под обломками тело погибшего. Установлена его личность – это 68-летний житель города, который просто шел мимо.

Идет расследование.

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