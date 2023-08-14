Пенсионер погиб под обломками стены в Гюмри

Трагедия произошла сегодня утром в армянском городе Гюмри. По не установленной пока причине обрушилась стена – и убила человека.
Житель Гюмри погиб сегодня из-за упавшей на него стены, о происшествии пишут армянские СМИ.
По данным shamshyan.com, сигнал о ЧП – обрушении стены Футбольной академии – экстренные службы получили в 10:50 (9:50 мск).
Спасатели нашли под обломками тело погибшего. Установлена его личность – это 68-летний житель города, который просто шел мимо.
Идет расследование.
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