Вестник Кавказа

Павильон Абхазия на ВДНХ может открыться в 2024 году

Павильон Абхазия на ВДНХ может открыться в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца года на ВДНХ может начать работать павильон "Абхазия". Республика впервые обзаведется собственным павильоном на ВДНХ в Москве.

В павильоне №6 на ВДНХ в Москве завершаются реставрационные работы, уже в этом году павильон "Абхазия" может открыть двери для гостей.

О возможности скорого открытия национального центра Абхазии на ВДНХ сообщил торгпред республики в РФ Олег Барциц. Он рассказал, что ремонтные работы в здании близки к завершению, павильон может открыться до конца текущего года.

Павильон, который займет Абхазия, был построен в стиле сталинский ампир в 1954 году. Изначально это был павильон Литвы, с 1964 года с упразднением республиканских выставок - павильон "Химия". В 2014 году было решено передать павильон Абхазии.

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