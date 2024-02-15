Павильон Абхазия на ВДНХ может открыться в 2024 году

До конца года на ВДНХ может начать работать павильон "Абхазия". Республика впервые обзаведется собственным павильоном на ВДНХ в Москве.

В павильоне №6 на ВДНХ в Москве завершаются реставрационные работы, уже в этом году павильон "Абхазия" может открыть двери для гостей.

О возможности скорого открытия национального центра Абхазии на ВДНХ сообщил торгпред республики в РФ Олег Барциц. Он рассказал, что ремонтные работы в здании близки к завершению, павильон может открыться до конца текущего года.

Павильон, который займет Абхазия, был построен в стиле сталинский ампир в 1954 году. Изначально это был павильон Литвы, с 1964 года с упразднением республиканских выставок - павильон "Химия". В 2014 году было решено передать павильон Абхазии.