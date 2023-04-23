Патриархия Грузии поможет пострадавшим от стихии гражданам

Западные районы Грузии накрыли разрушительные снегопады. Пострадавшим от стихии гражданам будет направлена помощь от грузинской патриархии.
Пострадавшие от аномальных снегопадов и морозов жители Западной Грузии получат помощь от патриархии. Решение об этом принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
"Сильный снегопад в Западной Грузии привел к серьезным последствиям для нашего народа и страны в целом. К сожалению, есть и жертвы. Да благословит Бог тех, кто находится в зоне бедствия, да благословит Бог всю Грузию и защитит ее от тяжелых испытаний"
- заявление патриархии Грузии
Ведомство передаст пострадавшим медикаменты, одежду, питание и другие необходимые для них предметы.
Напомним, что ранее из-за снегопада в западном районе Гурия в Грузии погиб мужчина.