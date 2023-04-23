Вестник Кавказа

Патриархия Грузии поможет пострадавшим от стихии гражданам

Патриархия Грузии поможет пострадавшим от стихии гражданам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Западные районы Грузии накрыли разрушительные снегопады. Пострадавшим от стихии гражданам будет направлена помощь от грузинской патриархии.

Пострадавшие от аномальных снегопадов и морозов жители Западной Грузии получат помощь от патриархии. Решение об этом принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Сильный снегопад в Западной Грузии привел к серьезным последствиям для нашего народа и страны в целом. К сожалению, есть и жертвы. Да благословит Бог тех, кто находится в зоне бедствия, да благословит Бог всю Грузию и защитит ее от тяжелых испытаний"

- заявление патриархии Грузии

Ведомство передаст пострадавшим медикаменты, одежду, питание и другие необходимые для них предметы.

Напомним, что ранее из-за снегопада в западном районе Гурия в Грузии погиб мужчина.

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