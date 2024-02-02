Патриарх Кирилл поздравил Ильхама Алиева

С уверенной победой на президентских выборах Ильхама Алиева поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В поздравительном послании говорится, что результаты голосования наглядно свидетельствуют о всенародном доверии к действующему главе государства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание избранному президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

«Ваше переизбрание на высший государственный пост свидетельствует о том всенародном доверии, которое вы заслужили за многие годы успешного руководства страной. Число голосов, отданных за Вас, подтверждает, что люди видят в Вас авторитетного национального лидера, с вниманием относящегося к их нуждам и чаяниям, умеющего эффективно решать насущные вопросы внутренней и внешней политики»

– патриарх Кирилл

В минувшую среду, 7 февраля, в Азербайджане состоялись президентские выборы. После обработки 100% бюллетеней, действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов.