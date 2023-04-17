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Пятигорск примет первую "Неделю моды на Юге России"

Пятигорск примет первую &quot;Неделю моды на Юге России&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Неделя моды на Юге России" состоится в Пятигорске осенью, она будет ориентирована на розничных покупателей. Публике представят изделия из кожи и меха, а также модный текстиль и обувь.

В России в 2023 году появится новая Неделя моды. Ставропольский край этой осенью примет первую в истории "Неделю моды на Юге России". В будущем фестиваль планируется сделать ежегодным.

Модное мероприятие сделает ставку на российских производителей и будет ориентировано на розничных покупателей. Посетители, число которых может составить свыше 10 тыс человек, увидят показы дизайнеров и ознакомятся со множеством модных лотов. Программа будет рассчитана на две недели.

"Подобного мероприятия не было ни на Юге России, ни на Северном Кавказе. Будет называться "Неделя моды на Юге России". Одна неделя будет посвящена меху, коже, верхней одежде. А вторая неделя - легкой промышленности: обувь, одежда, весь текстиль", – сообщил председатель совета директоров ООО Многофункциональный деловой центр "Мягкое Золото" Арон Мардахаев.

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