Пять скверов Махачкалы будут отреставрированы

В рамках федеральной программы в Махачкале будут обустроены пять скверов и 12 дворов. Все они отобраны по итогам голосования жителей столицы региона.

Пять махачкалинских скверов будут отреставрированы в этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", пишет пресс-служба Минстроя Дагестана.

В ведомстве отметили, что за все время реализации программы в городе благоустроено 80 общественных пространств и 179 дворов.

В этом году программа коснется 5 скверов и 12 дворов, которые были отобраны жителями Махачкалы по итогам рейтингового голосования.