Вестник Кавказа

Пять пожаров потушили в КБР за сутки

Пять пожаров потушили в КБР за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне высокой пожароопасности в Кабардино-Балкарии произошло 5 случаев возгорания сухостоя. Все происшествия случились в Прохладненском районе республики.

Пять пожаров удалось ликвидировать сотрудникам МЧС в Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, рассказали в республиканском ведомстве.

«За сутки на тушение пожаров пожарно-спасательные подразделения реагировали пять раз. Все возгорания сухой травы были зарегистрированы на территории Прохладненского района КБР»

- МЧС Кабардино-Балкарии

Общая площадь возгораний – 1,8 тыс кв м.

Напомним, что накануне в КБР была объявлена пожарная опасность самого высокого класса. Помимо Прохладненского района, в зону риска также попали другие пять районов республики. Высокая пожарная опасность продлится до конца 10 октября.

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