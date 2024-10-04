Пять пожаров потушили в КБР за сутки

На фоне высокой пожароопасности в Кабардино-Балкарии произошло 5 случаев возгорания сухостоя. Все происшествия случились в Прохладненском районе республики.
Пять пожаров удалось ликвидировать сотрудникам МЧС в Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, рассказали в республиканском ведомстве.
«За сутки на тушение пожаров пожарно-спасательные подразделения реагировали пять раз. Все возгорания сухой травы были зарегистрированы на территории Прохладненского района КБР»
- МЧС Кабардино-Балкарии
Общая площадь возгораний – 1,8 тыс кв м.
Напомним, что накануне в КБР была объявлена пожарная опасность самого высокого класса. Помимо Прохладненского района, в зону риска также попали другие пять районов республики. Высокая пожарная опасность продлится до конца 10 октября.