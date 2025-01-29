Вестник Кавказа

Пять машин столкнулись на Ставрополье – есть раненые

Пять машин столкнулись на Ставрополье – есть раненые
© Фото: МЧС России
ДТП с пострадавшими произошло сегодня на Ставрополье. В общей сложности в аварии участвовали пять автомобилей, одна из машин опрокинулась на бок. Пострадавшие отвезены в больницу.

Массовая авария случилась сегодня в Предгорном районе, подробности и фото с места событий опубликовало МЧС Ставропольского края.

Местом ДТП стало Черкесское шоссе (третий километр). Сигнал об автокатастрофе поступил в 19:14 мск.

Оказалось, что на указанном участке столкнулись пять легковых машин. Одна из них опрокинулась на бок.

В результате аварии есть пострадавшие. Травмы получили два человека. Они были доставлены в больницу.

Последствия ЧП устраняют шесть человек, они используют две единицы техники.

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