Пять машин столкнулись на Ставрополье – есть раненые

ДТП с пострадавшими произошло сегодня на Ставрополье. В общей сложности в аварии участвовали пять автомобилей, одна из машин опрокинулась на бок. Пострадавшие отвезены в больницу.

Массовая авария случилась сегодня в Предгорном районе, подробности и фото с места событий опубликовало МЧС Ставропольского края.

Местом ДТП стало Черкесское шоссе (третий километр). Сигнал об автокатастрофе поступил в 19:14 мск.

Оказалось, что на указанном участке столкнулись пять легковых машин. Одна из них опрокинулась на бок.

В результате аварии есть пострадавшие. Травмы получили два человека. Они были доставлены в больницу.

Последствия ЧП устраняют шесть человек, они используют две единицы техники.