Пять лет строгого режима: озвучен приговор за взятки дагестанскому чиновнику

Изобретательный чиновник, потребовавший взятки от будущих подчиненных, отправится в колонию в Дагестане. Так повышение обернулось для склонного к коррупции мужчины приговором.

Уголовное дело о коррупции рассмотрено в Дагестане, обвиняемому вынесен приговор, рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

По словам ее руководителя Заремы Мамаевой, осужденный занимал пост заместителя начальника одного из отделов Ространснадзора по СКФО.

Как следует из дела, чиновнику предложили пойти на повышение и возглавить новый отдел, который только создавался. Тогда изобретательный мужчина потребовал у 12 подчиненных крупную сумму – по сто тысяч рублей с каждого. За эти деньги он обещал переназначить их в отдел, который собирался возглавить. Служащие согласились, и через посредника осужденный "заработал" 1,2 млн рублей – которые превратились в 12 эпизодов взяток.

"Суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий"

– Мамаева

Осужденного арестовали в зале суда.