Вестник Кавказа

Пашинян выразил надежду на новый импульс в отношениях Армении и Турции

Пашинян выразил надежду на новый импульс в отношениях Армении и Турции
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Пашинян находится в Стамбуле с официальным визитом. Он надеется, что это придаст новый импульс отношениям Еревана и Анкары.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что его визит в Турцию придаст новый импульс отношениям Еревана и Анкары. Об этом он заявил в Стамбуле на встрече с представителями местной армянской общины.

Отметив активизацию в последнее время диалога с Турцией, он подчеркнул, что в основе его визита лежат армяно-турецкие межгосударственные связи, а происходящий процесс стал повесткой установления отношений, которая исходит из интересов обеих стран.

Стамбульская газета "Акос" также сообщила, что Пашинян намерен пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению, для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в 2026 году.

Напомним, что Никол Пашинян прибыл в Турцию сегодня. Вместе с ним в Стамбул прилетели глава МИД Армении Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Встреча Пашиняна и Эрдогана запланирована на сегодняшний вечер. Она состоится во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
815 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.