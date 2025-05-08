Пашинян выразил надежду на новый импульс в отношениях Армении и Турции

Премьер-министр Армении Пашинян находится в Стамбуле с официальным визитом. Он надеется, что это придаст новый импульс отношениям Еревана и Анкары.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что его визит в Турцию придаст новый импульс отношениям Еревана и Анкары. Об этом он заявил в Стамбуле на встрече с представителями местной армянской общины.

Отметив активизацию в последнее время диалога с Турцией, он подчеркнул, что в основе его визита лежат армяно-турецкие межгосударственные связи, а происходящий процесс стал повесткой установления отношений, которая исходит из интересов обеих стран.

Стамбульская газета "Акос" также сообщила, что Пашинян намерен пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению, для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в 2026 году.

Напомним, что Никол Пашинян прибыл в Турцию сегодня. Вместе с ним в Стамбул прилетели глава МИД Армении Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Встреча Пашиняна и Эрдогана запланирована на сегодняшний вечер. Она состоится во дворце Долмабахче в Стамбуле.