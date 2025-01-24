Вестник Кавказа

Пашинян встретился с вице-президентом США

Пашинян встретился с вице-президентом США
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян провел переговоры с вице-президентом США. Стороны обсудили двусторонние отношения. Пашинян находится сейчас в Вашингтоне.

Армянский премьер Никол Пашинян провел в Вашингтоне переговоры с американским вице-премьером Джеймсом Вэнсом, пишет пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи представители обеих стран затронули вопросы, которые касаются двусторонних отношений. Помимо этого, они поговорили о региональной повестке.

Пашинян находится с рабочим визитом в США, она участвовал в международном саммите религиозной свободы и "Национальном молитвенном завтраке".

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