Пашинян встретился с вице-президентом США

Никол Пашинян провел переговоры с вице-президентом США. Стороны обсудили двусторонние отношения. Пашинян находится сейчас в Вашингтоне.
Армянский премьер Никол Пашинян провел в Вашингтоне переговоры с американским вице-премьером Джеймсом Вэнсом, пишет пресс-служба правительства РА.
В ходе встречи представители обеих стран затронули вопросы, которые касаются двусторонних отношений. Помимо этого, они поговорили о региональной повестке.
Пашинян находится с рабочим визитом в США, она участвовал в международном саммите религиозной свободы и "Национальном молитвенном завтраке".