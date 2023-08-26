Пашинян встретился с новым послом Франции в Ереване 

Опубликовано: 2:22, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении принял в пятницу нового французского посла. Одной из центральных тем встречи стал вопрос развития двусторонних связей.

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с новым послом Франции в стране Оливье Декотиньи.

В ходе беседы, прошедшей 25 августа, глава правительства поздравил французского дипломата со вступлением в должность и выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать развитию связей между Ереваном и Парижем.

Пашинян также отметил, что Армения заинтересована в расширении связей с Францией.

В свою очередь, посол сообщил, что приложит все усилия для того, чтобы способствовать развитию двусторонних связей.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в экономике, включая инвестиционные программы и выход французских компаний на армянский рынок.

Помимо этого, стороны поговорили на другие темы, представляющие взаимный интерес.