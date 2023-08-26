Пашинян встретился с новым послом Франции в Ереване 

В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с новым послом Франции в стране Оливье Декотиньи.
В ходе беседы, прошедшей 25 августа, глава правительства поздравил французского дипломата со вступлением в должность и выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать развитию связей между Ереваном и Парижем.
Пашинян также отметил, что Армения заинтересована в расширении связей с Францией.
В свою очередь, посол сообщил, что приложит все усилия для того, чтобы способствовать развитию двусторонних связей.
На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в экономике, включая инвестиционные программы и выход французских компаний на армянский рынок.
Помимо этого, стороны поговорили на другие темы, представляющие взаимный интерес.