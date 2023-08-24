РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Макрону дали еще одну пощечину в Африке

Францию прижали в Африке

Франция теряет влияние в Африке. Нигер становится еще одним триггером данного тренда 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version