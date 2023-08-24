Главная Видео Макрону дали еще одну пощечину в Африке Опубликовано: 16:22, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK) Францию прижали в Африке Франция теряет влияние в Африке. Нигер становится еще одним триггером данного тренда Читайте нас в Дзен Новости Google News 750 просмотров Видео Новости мира Общество Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом. 17:30, 24 авг Баку: Ереван занял линию политического манипулирования 17:22, 24 авг Муниципалитетам Ставрополья передадут 9 млрд рублей на обновление дорог 16:56, 24 авг Адыгея привлекает все больше путешественников 16:54, 24 авг Зачем люди крадут дорожные знаки в Казахстане? 16:51, 24 авг Начались выплаты родственникам жертв взрыва АЗС в Дагестане 16:33, 24 авг Пробки на границе с Абхазией останутся до октября 16:00, 24 авг Осетинские старшеклассники будут учить историю России по новым учебникам 15:53, 24 авг Лавров назвал условия возвращения РФ к зерновой сделке 15:50, 24 авг ФИФА расследует поцелуй главы испанской федерации и футболистки 15:24, 24 авг На Дону сформируют маршрутную сеть электробусов Все новости Видео Очередной крах Запада: БРИКС расширяется Макрону дали еще одну пощечину в Африке Максим Шевченко: Великие державы вступили в битву за Южный Кавказ ГЛАВНОЕ: саммит БРИКС проходит в ЮАР Турция не теряет надежду на зерновую сделку? Кто-то на Кавказе слишком рано решил, что Россия проиграла Западу — Шевченко