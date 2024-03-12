Пашинян все-таки поздравил Путина с победой на выборах

Глава правительства Армении направил телеграмму Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента России. Он пожелал ему здоровья и счастья.
Армянский премьер Никол Пашинян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, телеграмма опубликована на сайте правительства РА.
В своем письме Пашинян выразил надежду на развитие диалога по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, во благо России и Армении.
В заключение он пожелал Путину счастья, здоровья и дальнейших успехов на посту.