Вестник Кавказа

Пашинян все-таки поздравил Путина с победой на выборах

Пашинян все-таки поздравил Путина с победой на выборах
© Фото: сайт Кремля
Глава правительства Армении направил телеграмму Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента России. Он пожелал ему здоровья и счастья.

Армянский премьер Никол Пашинян поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, телеграмма опубликована на сайте правительства РА.

В своем письме Пашинян выразил надежду на развитие диалога по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, во благо России и Армении.

В заключение он пожелал Путину счастья, здоровья и дальнейших успехов на посту.

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