Пашинян назвал стратегическую цель Армении

Армянский премьер заявил о наличии в стране сил, использовавших вопрос Карабаха в своих целях. По его словам, она старались сделать так, чтобы в республике не состоялась государственность.

Премьер-министр Армении считает, что в стране есть силы, использовавшие вопрос Карабаха для того, чтобы в республике не состоялась государственность. Об этом Никол Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

"У меня это убеждение со временем укрепляется"

– глава правительства

Помимо этого, он назвал стратегическую цель Армении. По словам Пашиняна, это укрепление государства, суверенитета и независимости страны.