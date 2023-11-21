Вестник Кавказа

Пашинян назвал стратегическую цель Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер заявил о наличии в стране сил, использовавших вопрос Карабаха в своих целях. По его словам, она старались сделать так, чтобы в республике не состоялась государственность.

Премьер-министр Армении считает, что в стране есть силы, использовавшие вопрос Карабаха для того, чтобы в республике не состоялась государственность. Об этом Никол Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

"У меня это убеждение со временем укрепляется"

 

– глава правительства

Помимо этого, он назвал стратегическую цель Армении. По словам Пашиняна, это укрепление государства, суверенитета и независимости страны.

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