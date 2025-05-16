Пашинян и Эрдоган начали встречу в Стамбуле

Во Дворце Долмабахче в Стамбуле началась встреча президента Турции Эрдогана и премьера Армении Пашиняна. Она проходится в узком формате.

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовала в Стамбуле, сообщили СМИ.

Она проходит во дворце Долмабахче. Уточняется, что переговоры идут в узком формате.

Напомним, что Никол Пашинян прибыл в Турцию по приглашению президента Эрдогана сегодня. На встрече с местной армянской общиной он выразил надежду на то, что его визит в Стамбул придаст новый импульс отношениям Еревана и Анкары.

Пашинян также передал, что намеревается пригласить Эрдогана в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в следующем году.