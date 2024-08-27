Парламентские выборы в Азербайджане: очередь скопилась на избирательном участке

Очередь из желающих проголосовать на внеочередных выборах в парламент Азербайджана скопилась на избирательном участке в центре Баку.

Избирательный участок в центре Баку, расположенный неподалеку от Ичери Шехер, оказался переполнен с утра на парламентских выборах в Азербайджане, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Речь идет об участке №10, который относится к Сабаильскому избирательному округу №7. Как следует из фото, там образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах в Милли Меджлис.

Напомним, по данным на 10 утра, то есть за два часа голосования, явка приблизилась к 10% и составила 9,92%.