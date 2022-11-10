Парламент Ирана временно лишился сайта

Сайт Меджлиса Ирана не работает после кибератаки. Он стал недоступен утром и до сих иранские специалисты не вернули себе контроль над ресурсом. Заблокирован злоумышленниками и сайт одного из иранских информагентств.

Хакеры взломали официальный сайт Меджлиса (парламента) Ирана, передает Tasnim.

"Веб-сайт парламента Ирана и информационного агентства Khane-ye Mellat был взломан и недоступен с сегодняшнего утра из-за кибератак"

– агентство

Насколько серьезный ущерб был нанесен, выясняют специалисты, уточняется в сообщении.

Предварительно можно сказать, что хакеры получили доступ к ряду документов, опубликованных на сайте парламента. Это подтверждается внесенными в них киберпреступниками изменениями.

На момент написания этого материала, сайт парламента Исламской Республики был недоступен.

Парламент Ирана

Иранский парламент называется Исламский консультативный совет или Меджлис.

Его депутаты избираются в ходе всенародного голосования. Срок их полномочий – 4 года.