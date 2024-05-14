Вестник Кавказа

Парламент Грузии возобновил особый режим

Парламент Грузии возобновил особый режим
© Фото: сайт парламента Грузии
В грузинском парламенте вновь ввели желтый уровень безопасности в связи с обсуждением запрета президента на закон об иноагентах и нововведениями в Избирательный кодекс республики.

В Грузии снова ввели особый режим безопасности в парламенте страны. Вход в здание законодательного органа будет доступен только для членов парламента и аккредитованных представителей СМИ. При этом попасть в парламент могут не более трех групп от одной компании.

Сегодня юркомитет парламента намерен рассмотреть вето президента на закон об иноагентах.

Кроме этого, планируется внести изменения в Избирательный кодекс республики.

Сообщается, что желтый уровень безопасности будет продлен на неопределенный срок.

Вето президента Грузии было наложено 18 мая на закон об иноагентах.

Запрет на принятие закона носит символический характер, так как у парламентского большинства достаточно голосов, чтобы его оспорить.

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