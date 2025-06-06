Парламент Грузии проголосовал за ликвидацию Совета нацбезопасности

Грузинский парламент сегодня проголосовал (пока в первом чтении) за упразднение такой структуры, как Совет национальной безопасности страны.

Грузия в скором времени останется без Совета национальной безопасности – законопроект о его ликвидации был одобрен сегодня в первом чтении парламентом страны.

Сообщается, что за него проголосовали 85 депутатов, то есть он был принят единогласно.

В общей сложности в парламенте Грузии законопроекты проходят три чтения, так что законопроекту об упразднении СНБ предстоит еще два.

Необходимость его принятия прокомментировали в секретариате правительства, которое и внесло его в парламент. В ведомстве пояснили, что ликвидация СНБ связана с тем, что страна полностью перешла к парламентской системе: теперь его члены уже входят в структуру исполнительной власти и могут контактировать напрямую, так что потребности в существовании этой структуры нет.