Вестник Кавказа

Парламент Грузии проголосовал за ликвидацию Совета нацбезопасности

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент сегодня проголосовал (пока в первом чтении) за упразднение такой структуры, как Совет национальной безопасности страны.

Грузия в скором времени останется без Совета национальной безопасности – законопроект о его ликвидации был одобрен сегодня в первом чтении парламентом страны.

Сообщается, что за него проголосовали 85 депутатов, то есть он был принят единогласно.

В общей сложности в парламенте Грузии законопроекты проходят три чтения, так что законопроекту об упразднении СНБ предстоит еще два.

Необходимость его принятия прокомментировали в секретариате правительства, которое и внесло его в парламент. В ведомстве пояснили, что ликвидация СНБ связана с тем, что страна полностью перешла к парламентской системе: теперь его члены уже входят в структуру исполнительной власти и могут контактировать напрямую, так что потребности в существовании этой структуры нет.

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