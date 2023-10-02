Парламент Азербайджана ратифицировал оборонное соглашение с Грузией

Опубликовано: 19:41, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку и Тбилиси наращивают взаимодействие в оборонной сфере. В понедельник соглашение, подписанное этим летом, ратифицировал парламент АР. Грузинский парламент сделал это в июне.

Милли Меджлис Азербайджана на прошедшем 2 октября заседании ратифицировал соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Грузией.



Документ, заключенный в апреле этого года в Баку, нацелен на укрепление связей Баку и Тбилиси в области обороны. Помимо этого, он направлен на обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ.



Грузинский парламент ратифицировал соглашение в июне.