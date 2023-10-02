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Парламент Азербайджана ратифицировал оборонное соглашение с Грузией

Парламент Азербайджана ратифицировал оборонное соглашение с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баку и Тбилиси наращивают взаимодействие в оборонной сфере. В понедельник соглашение, подписанное этим летом, ратифицировал парламент АР. Грузинский парламент сделал это в июне.

Милли Меджлис Азербайджана на прошедшем 2 октября заседании ратифицировал соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Грузией.
 
Документ, заключенный в апреле этого года в Баку, нацелен на укрепление связей Баку и Тбилиси в области обороны. Помимо этого, он направлен на обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ.
 
Грузинский парламент ратифицировал соглашение в июне.

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