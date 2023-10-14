Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2024 год

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня принял в окончательном третьем чтении бюджет страны на следующий 2024 год.

Сегодня на обсуждение Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год", который был принят депутатами в третьем чтении.

Согласно докменту, доходы государственного бюджета страны на 2024 год утверждены в размере 34,173 млрд манатов, расходы – 36,763 млрд манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 млрд манатов, местные доходы – 773,105 млн манатов, централизованные расходы – 35,98 млрд манатов, местные расходы – 782,453 млн манатов), сообщает Trend.

Коррективы в государственный бюджет связаны с созданием Агдеринского района – в документ были включены средства, выделяемые Баку и Лачину из государственного бюджета. Также в законе учли увеличение местных расходов города Баку на 2,3 млн манатов и местных расходов Лачинского района на 100 тыс манатов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что правительство Азербайджана планирует потратить на восстановление Карабахского экономического района более $2 млрд - на эти деньги будут реализованы проекты в жилищно-коммунальной сфере, восстановлена инфраструктура, объекты культуры, здравоохранения и образования. Эти меры позволят обеспечить массовое возвращение граждан в Карабахский экономический район.