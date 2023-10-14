Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2024 год

Сегодня на обсуждение Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год", который был принят депутатами в третьем чтении.
Согласно докменту, доходы государственного бюджета страны на 2024 год утверждены в размере 34,173 млрд манатов, расходы – 36,763 млрд манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 млрд манатов, местные доходы – 773,105 млн манатов, централизованные расходы – 35,98 млрд манатов, местные расходы – 782,453 млн манатов), сообщает Trend.
Коррективы в государственный бюджет связаны с созданием Агдеринского района – в документ были включены средства, выделяемые Баку и Лачину из государственного бюджета. Также в законе учли увеличение местных расходов города Баку на 2,3 млн манатов и местных расходов Лачинского района на 100 тыс манатов.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что правительство Азербайджана планирует потратить на восстановление Карабахского экономического района более $2 млрд - на эти деньги будут реализованы проекты в жилищно-коммунальной сфере, восстановлена инфраструктура, объекты культуры, здравоохранения и образования. Эти меры позволят обеспечить массовое возвращение граждан в Карабахский экономический район.