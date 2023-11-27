Парламент Армении утвердил бюджет на 2024 год

Члены армянского парламента приняли бюджет страны на следующий год. Дефицит бюджета составит чуть более 480 млрд драмов.

Парламент Армении сегодня принял бюджет страны на 2024 год. За его принятие свои голоса отдал 71 депутат, а против – 25.

Налоговые поступления достигнут 2,613 млрд драмов и составят 24,9% ВВП, а дефицит – примерно 483 млрд драмов (4,6% ВВП).

Доходы бюджета запланированы на уровне 2,7 трлн драмов, а расходы – 3,2 трлн драмов.

Больше всего средств в новом бюджете – 795 млрд драмов – заложено на соцобеспечение. На здравоохранение планируется направить 170 млрд драмов. Образование получит 287 млрд драмов, а оборонная сфера – 554 млрд драмов.