Памятный бюст послу РФ в Турции Андрею Карлову открыли в Москве

Бюст убитому в Турции послу РФ разместили в МГИМО. Торжественную церемонию посетил посол республики в Москве.

В четверг, 15 февраля, в Москве открыли бюст убитому в Турции послу России Андрею Карлову.

Торжественная церемония состоялась в МГИМО. Она прошла в присутствии ректора вуза Анатолия Торкунова и посла Турции в российской столице Танжу Бильгича.

"Сегодняшнее наше открытие бюста – это как раз такого рода событие, которое позволит нам напоминать и помнить об Андрее Геннадьевиче и о его замечательной, яркой и вместе с тем трагической судьбе"

– ректор МГИМО

В свою очередь, турецкий посол выразил соболезнования в связи со случившейся трагедией, а также отметил, что Карлов продолжает влиять на отношения двух стран, несмотря на свою смерть.

Убийство Андрея Карлова

Трагедия произошла на открытии выставки в Анкаре в декабре 2016 года. Убийцей российского дипломата оказался сотрудник полиции, его уничтожили силы безопасности. Карлов был посмертно удостоен звания Герой России.