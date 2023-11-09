Памятник Назарбаеву в Астане отправили в музей истории

С территории Нацуниверситета обороны Казахстана в столице Астане исчез памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

В министерстве обороны Казахстана поведали, куда и почему с территории Национального университета обороны в столице страны пропал памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву,

"Ранее из названия Нацуниверситета обороны убрали приставку "имени Первого Президента - Елбасы". В связи с этим решили перенести памятник в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил. Сейчас он временно находится в одном из помещений оборонного ведомства"

- пресс-служба Минобороны Казахстана

Памятник первому президенту страны отправят в музей после подготовительных мероприятий, добасили в Минобороны страны, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, памятник Нурсултану Назарбаеву занял свое место у главного входа в Национальный университет обороны в Астане в июле 2020 года, в церемонии его открытия участвовал и действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.