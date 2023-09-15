Памятник Азнавуру откроют на следующей неделе в Ереване

В Гюмри до конца этой недели завершат работу над памятником Шарлю Азнавуру. Его открытие запланировано на следующую пятницу.

На следующей неделе в Ереване состоится открытие памятника известному французскому певцу армянского происхождения Шарлю Азнавуру. Об этом рассказал заместитель мэра армянской столицы Левон Ованнисян, выступая 7 июля на селекторном совещании в мэрии.

"Официальное открытие состоится 18 июля в 11:00 на площади Азнавура"

– Левон Ованнисян

Он подчеркнул, что памятник отлили в Гюмри, он будет готов на этой неделе.

"Мэрия Еревана взяла на себя все расходы. Выбор памятника был осуществлен вместе с Фондом «Азнавур» и Николя – через комиссию"

– заместитель мэра

Напомним, в Армении уже есть один памятник Азнавуру. Он находится в Гюмри. Открытие нового памятника приурочено к памятной дате – 100-летию композитора.