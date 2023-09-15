Вечная любовь Шарля Азнавура – французского героя Армении

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Почему человек, обладавший не слишком сильным певческим голосом и не самой эффектной внешностью, стал кумиром миллионов? Видимо, все дело в любви, которую он вкладывал в свое творчество.

Шахнур Вахинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в музыкальной семье, которая на тот момент ожидала получения американской визы, чтобы вылететь в США. Но визу не дали, поэтому Азнавурянам пришлось обосноваться во Франции и открыть скромный семейный ресторанчик, где работала вся многодетная семья, а маленький Шахнур давал свои первые концерты.

Французское сопротивление

В 1942 году Франция была оккупирована, глава семьи ушел на войну, поскольку считал Францию своей родиной, а 16-летний Шахнур сын взял на себя ответственность за всю семью. Гастролируя по оккупированной стране, в то время как любое передвижение могло привлечь внимание военной полиции, он познакомился со многими деятелями французского подполья, прятал евреев у себя дома. Даже тогда, когда многих вождей сопротивления, в том числе его друга Мисака Манушяна, предавали и выдавали гитлеровцам, Шахнур продолжал ездить по стране с концертами. К концу войны Азнавура знала практически вся французская богема.

Эдит Пиаф и Шарль Азнавур

К 1946 году Азнавур был известен, но едва сводил концы с концами. Камерные выступления не приносили особого дохода, пока его н услышала к тому времени уже знаменитая Эдит Пиаф. Бросив взгляд на худого, невысокого Шахнура, она обратила внимание на его добрые простые песни. Пиаф предложила Азнавуру сопровождать ее на гастролях по Америке. Он ответил, что скромных доходов не хватит для заграничной поездки, на что певица заметила, что настоящий мужчина должен сам находить деньги. Эти слова глубоко задели Азнавура, который в итоге сумел найти нужную сумму. Из США он вернулся знаменитым.

Влюбленный в Эдит Шахнур был для нее и композитором, и вокалистом, и носильщиком, и личным водителем. Сотрудничество музыкантов длилось без малого восемь лет. Пиаф придумала Азнавуру имидж, стиль и псевдоним - Шарль Азнавур.

О чем пел Азнавур?

В 1955 году он начал сольную карьеру. Поговаривали, что Азнавур разлюбил Пиаф, устал от ее капризов, что ученик ушел от певицы, решив превзойти своего учителя.

Сам Азнавур потом признавал, что он любил музыку, людей, хотел писать для них, но по-другому воспринимал Францию, нежели популярные медийные исполнители.

Я исследователь всего и ничего

– говорил Азнавур.

Для консервативной Пятой республики середины прошлого века сын эмигрантов не мог стать национальным певцом. Но привлекательность мелодий Азнавура как раз скрывалась в его происхождении – взгляд из низов общества, переживших германскую оккупацию, познавших трудности послевоенной Франции.

Вобрав в себя весь этот опыт, Азнавур отразил его в своих песнях.

Композиция "Еще вчера" (1964) - исповедь мужчины, который подводит итоги своей жизни и грустит о бесцельно растраченных годах.

В песне "Я буду красивой, когда пойду танцевать" (1964) Азнавур восхищается молодостью и вскоре дарит песню молодой певице Сильвии Вартанян.

В своей самой узнаваемой композиции "Вечная любовь" (1980) впервые прозвучавшей в советском фильме "Тегеран-43", певец воспел трагическую любовь.

Человек мира

В США его называли французским Фрэнком Синатра, а в Армении никто не обращал внимания на то, что всю свою жизнь певец прожил во Франции. В 2009 году, имея двойное гражданство, он принял должность посла Армении в Швейцарии и почетного посла Армении при ЮНЕСКО, он хотел примирения армян с азербайджанцами и выступал против лжи, транслируемой на государственном уровне. Человек, при жизни ставший культовой персоной в глазах целой нации, никогда не злоупотреблял своим происхождением, не искал жалости, а лишь хотел как можно скорее смыть кровавые пятна из общей истории.

Умер шансонье 1 октября 2018 года во Франции. День прощания стал днем траура в Армении , где еще при жизни его именем назвали улицы и площади городов.