Пакистан и Индию посетит глава МИД Ирана

В Иране анонсировали поездки министра иностранных дел страны в Пакистан и Индию. Оба визита запланированы на следующую неделю.

На следующей неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит поездки в Пакистан и Индию. Об этом рассказал 3 апреля представитель иранского министерства Эсмаил Багаи.

Он пояснил, что оба визита – часть регулярных консультаций с соседними государствами.

Багаи отметил, что сначала Аракчи посетит Пакистан, а затем Индию. В Пакистан иранский министр приедет 5 мая, а в Индию – в конце недели.

Представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики также сообщил, что в ходе поездки в Пакистан министр пообщается с высокопоставленными официальными лицами этой страны на тему двусторонних отношений. Аракчи также обсудит с ними ряд региональных и международных событий.

При этом Багаи не уточнил, какие вопросы будут находиться в центре внимания во время визита главы ведомства в Индию.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после 22 апреля. В тот день в городе Пахалгам произошел теракт, жертвами которого стали 26 человек.