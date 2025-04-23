Индия и Пакистан стремятся наладить отношения по дипломатическим каналам

Несмотря на сохраняющуюся эскалацию. между Исламабадом и Нью-Дели работают дипломатические каналы, посредством которых власти двух стран пытаются решить конфликт, заявили сегодня в Мининформации Пакистана.

Индия и Пакистан пытаются решить конфликт посредством дипломатических каналов, работающих между Исламабадом и Нью-Дели, сообщил сегодня министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

"За последние несколько часов, за последние 24 часа было задействовано множество дипломатических каналов. Да, очевидно, что ситуация обостряется между двумя странами, и это нельзя отрицать. Но задействовано множество дипломатических каналов"

- Аттаулла Тарар

После теракта, который произошел 22 апреля, отношения Индии и Пакистана сильно ухудшились. С этого момента почти ежедневно нарушался режим прекращения огня на границе и возникала угроза начала боевых действий, напоминает РИА Новости.

Напомним, три дня назад госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав стороны снизить эскалацию конфликта.

Марко Рубио в разговоре с премьер-министром Пакистана призвал его осудить теракт в Пахалгаме и призвал пакистанских официальных лиц к сотрудничеству в расследовании этого недопустимого нападения.

В разговоре с главой индийского внешнеполитического ведомства Рубио выразил ему и соболезнования в связи недавним терактом в регионе Джамму и Кашмир и заверил его в том, что США будут углублять сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом, призвав Нью-Дели к сотрудничеству с Исламабадом, чтобы сохранить безопасность в Южной Азии.