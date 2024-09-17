Вестник Кавказа

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двухлетний ребенок погиб в результате падения с лестницы в Дагестане. Решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.

В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана двухлетний ребенок погиб в результате падения с лестницы, пишет телеграм-издание Mash Gor.

Малыш, спускаясь на первый этаж со второго, поскользнулся и упал, ударившись при этом виском. Родители отвезли дитя в больницу, но медики не смогли его спасти.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности. При этом семья погибшего ребенка не состоит на учете в ПДН.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

Дагестанские майнеры уходят под землю

Дагестанские майнеры уходят под землю

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Коньячный завод в Кизляре нарастил производство на треть

Коньячный завод в Кизляре нарастил производство на треть

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

В результате взрыва в частном доме погиб ребенок в Дагестане

В результате взрыва в частном доме погиб ребенок в Дагестане

Воду включили в махачкалинской мечети

Воду включили в махачкалинской мечети

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы