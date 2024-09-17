Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Двухлетний ребенок погиб в результате падения с лестницы в Дагестане. Решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.

В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана двухлетний ребенок погиб в результате падения с лестницы, пишет телеграм-издание Mash Gor.

Малыш, спускаясь на первый этаж со второго, поскользнулся и упал, ударившись при этом виском. Родители отвезли дитя в больницу, но медики не смогли его спасти.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности. При этом семья погибшего ребенка не состоит на учете в ПДН.