Озеро в Дагестане станет государственной собственностью

После вмешательства прокуроров в государственную собственность вернется озеро Мочох в Дагестане, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В надзорном органе заявили, что власти Хунзахского района незаконно сформировали земельный участок площадью более 400 тыс кв м с кадастровой стоимостью свыше 70 млн рублей. Он находится в границах акватории озера.
В прокуратуре отметили, что участок передан в постоянное пользование ФГБУ «Минмелиоводхоз Дагестана» указом управления Росимущества в республике.
С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором главе управления Росимущества Дагестана руководителю Хунзахского района вынесли представления. Постановление о формировании участка и распоряжение о его передаче были отменены.
Стоит добавить, что озеро Мочох входит в список памятников природы регионального значения. Оно также обрело популярность среди местных жителей и путешественников.