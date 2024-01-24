Озеро в Дагестане станет государственной собственностью

Озеро Мочох вернут в собственность государства. Водный объект является памятником природы регионального значения и пользуется спросом среди путешественников.

После вмешательства прокуроров в государственную собственность вернется озеро Мочох в Дагестане, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что власти Хунзахского района незаконно сформировали земельный участок площадью более 400 тыс кв м с кадастровой стоимостью свыше 70 млн рублей. Он находится в границах акватории озера.

В прокуратуре отметили, что участок передан в постоянное пользование ФГБУ «Минмелиоводхоз Дагестана» указом управления Росимущества в республике.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором главе управления Росимущества Дагестана руководителю Хунзахского района вынесли представления. Постановление о формировании участка и распоряжение о его передаче были отменены.

Стоит добавить, что озеро Мочох входит в список памятников природы регионального значения. Оно также обрело популярность среди местных жителей и путешественников.