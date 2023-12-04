Вестник Кавказа

Оттепель придет в Москву вслед за снегопадами

Оттепель придет в Москву вслед за снегопадами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Морозы в Москве скоро отступят. В воскресенье днем воздух прогреется до плюсовых температур.

Рекордные сугробы выпадут в Москве в пятницу, а в воскресенье в столичный регион придет потепление, поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус 8-10 градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже"

– специалист

Он уточнил, что плюсовые температуры не успеют растопить высокие сугробы. Обильные снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи.

К выходным в Москве и по области сугробы могут увеличиться до 45 и даже 50 см. Обильные осадки принесет циклон "Ваня".

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