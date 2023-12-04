Москву заметет до рекорда

Сугробы в Москве и области вырастут до рекордных 50 см. Таких сугробов не было за всю историю метеонаблюдений.

Зима продолжит радовать гостей и жителей столичного региона рекордами. Только оправившись от небывалых для декабря холодов, Москва и область встретятся с новыми погодными каверзами: в регион придут снегопады, которые поднимут снежный покров до рекордных значений в 40-50 см.

«В среду, четверг и пятницу в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит. Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день - сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах»

– руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Далее Вильфанд отметил, что до подобных высот сугробы едва дотягивались в 1919 и 1941 годах, однако тогда их высота составляла 33 и 36 см соответственно. Синоптик отметил, что сами по себе снегопады не будут рекордными.