Отомстивший за убийство сына мужчина заключен под стражу в Дагестане

Житель Дагестана отомстил водителю, который сбил насмерть его сына на мопеде. Мужчина также расправился с его адвокатом.

В Дагестане арестован мужчина, убивший из-за мести молодого человека и его адвоката. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

В прошлую пятницу, 15 марта, суд вынес приговор 22-летнему нарушителю правил дорожного движения, задавившего на мопеде человека.

Следствие установило, что потерпевший по делу не согласился с приговором и открыл огонь из пистолета по осужденному, его 55-летнему адвокату и родственникам. Все это произошло на автомобильной стоянке возле здания суда. Два человека – осужденный и его защитник – получили несовместимые с жизнью ранения, они погибли на месте. Еще один гражданин пострадал, его отвезли в больницу.

"Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу"

– пресс-служба управления

Уголовное дело расследуется сразу по нескольким статьям.

По словам источника, суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы парня, который прошлой весной на мопеде сбил насмерть подростка. Подозреваемый в двойном убийстве – папа погибшего ребенка.