Вестник Кавказа

Отмена безвиза для Грузии: Нидерланды обратятся к ЕС с просьбой

Отмена безвиза для Грузии: Нидерланды обратятся к ЕС с просьбой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нидерланды хотят выдвинуть в ЕС идею об отмене безвизового режима для граждан Грузии. Ранее визовые ограничения для грузинских чиновников ввели страны Балтии.

С просьбой о приостановке действия безвиза для граждан Грузии к ЕС хотят обратиться Нидерланды.

Глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп сообщил, что обратится в Европейский Союз с официальным запросом. По его мнению, нужно "объяснить грузинскому правительству, что путь, которым они идут, имеет свою цену".

"Насилие против протестующих и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Я приветствую инициативу стран Балтии по введению индивидуальных запретов на поездки (чиновников)"

– министр

Ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение ввести ограничение на поездки грузинского руководства.

На прошлой неделе власти Грузии решили отказаться от переговоров с ЕС о вступлении в Союз - сегодня страна имеет статус кандидата. Это решение привело к волне протестов в городах Грузии.

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