Вестник Кавказа

Открытый огонь потушен в домах под Анапой

Открытый огонь потушен в домах под Анапой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В жилых зданиях в Супсехе под Анапой справились с открытым горением. Сейчас сотрудники МЧС занимаются последствиями пожара.

Огнеборцы сумели ликвидировать открытое горение в 3 домах в поселке Супсех под Анапой, передали в МЧС Кубани.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Анапе»

- МЧС Краснодарского края

Сейчас специалисты разбирают конструкции и обливают территорию.

Напомним, что несколько жилых домов загорелось в краснодарском населенном пункте Супсех, что находится рядом с Анапой. Огонь распространился на 1 тыс кв м. Над тушением пожара работали 32 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.

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