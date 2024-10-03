Открытый огонь потушен в домах под Анапой

В жилых зданиях в Супсехе под Анапой справились с открытым горением. Сейчас сотрудники МЧС занимаются последствиями пожара.
Огнеборцы сумели ликвидировать открытое горение в 3 домах в поселке Супсех под Анапой, передали в МЧС Кубани.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Анапе»
- МЧС Краснодарского края
Сейчас специалисты разбирают конструкции и обливают территорию.
Напомним, что несколько жилых домов загорелось в краснодарском населенном пункте Супсех, что находится рядом с Анапой. Огонь распространился на 1 тыс кв м. Над тушением пожара работали 32 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.