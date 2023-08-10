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Отключением света и воды в Дагестане заинтересовалась Генпрокуратура РФ

Отключением света и воды в Дагестане заинтересовалась Генпрокуратура РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На массовое отключение света и воды в дагестанских городах и районах обратил внимание генпрокурор России. Он поручил разобраться с ситуацией в регионе.

Генпрокурор России Игорь Краснов дал распоряжение ознакомиться с ситуацией в Дагестане, где на протяжении нескольких дней в горах и районах республики отсутствуют воды и свет, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям»

- Генпрокуратура РФ

Отмечается, что в Дагестан выехала комиссия сотрудников прокуратуры, которая вместе с работниками Минэнерго РФ, Ростехнадзора и ПАО «Россети» будут выяснять причины массового отключения электричества и воды.

Ранее власти Дагестана заявили, что вода и свет отключились в связи с аномальной жарой в регионе.

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