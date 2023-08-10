Отключением света и воды в Дагестане заинтересовалась Генпрокуратура РФ

На массовое отключение света и воды в дагестанских городах и районах обратил внимание генпрокурор России. Он поручил разобраться с ситуацией в регионе.
Генпрокурор России Игорь Краснов дал распоряжение ознакомиться с ситуацией в Дагестане, где на протяжении нескольких дней в горах и районах республики отсутствуют воды и свет, сообщает пресс-служба надзорного органа.
«Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям»
- Генпрокуратура РФ
Отмечается, что в Дагестан выехала комиссия сотрудников прокуратуры, которая вместе с работниками Минэнерго РФ, Ростехнадзора и ПАО «Россети» будут выяснять причины массового отключения электричества и воды.
Ранее власти Дагестана заявили, что вода и свет отключились в связи с аномальной жарой в регионе.