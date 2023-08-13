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Отказ от хиджаба не станет поводом для задержания несовершеннолетних иранок

Отказ от хиджаба не станет поводом для задержания несовершеннолетних иранок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ограничения по ношению головного платка в Иране не коснутся несовершеннолетних жительниц республики. В уголовном кодексе ИРИ говорится, что за отсутствие хиджаба положены штрафы или лишение свободы.

Иранская полиция не будет задерживать несовершеннолетних жительниц этой страны, которые не носят хиджаб, сообщил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Он отметил, что представительниц женского пола, которым не исполнилось 18 лет, не носящих головной платок, не окажутся в полицейском участке в Иране.

Напомним, в УК ИРИ сказано, что женщины, которые отказываются носить хиджаб, могут быть оштрафованы или провести 2 двух месяцев в тюрьме.

Помимо этих ограничений, кодекс допускает увольнение с работы, запрет на выезд за пределы страны и конфискацию имущества.

Более того, организаторы или участники акций, направленные против ношения хиджабов, будут отправлены за решетку на срок от 1 до 10 лет.

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