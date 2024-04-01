Отказ Армении от карт "Мир" скажется на турпотоке из России - экономист

В Армении, опасаясь санкций США, перестали принимать карты "Мир". Уходя от одной проблемы, Армения может столкнуться с другой - падением турпотока из России. Решить ситуацию могут банкоматы российских банков на территории Армении и других стран, еще недавно работавших с "Миром", рассказал эксперт из Института экономики РАН.

Банки Армении отказались работать с российскими картами "Мир", сегодня в стране их принимают только в одном банке - "ВТБ Армения". К чему приведет такая ситуация, с чем связано решение Еревана, а также какой выход можно найти, рассказал "Вестнику Кавказа" заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН Артем Пылин.

По словам эксперта, отказ от работы с "Миром" связан со страхом американских санкций. Он напомнил, что в конце прошлого года российская система "Мир" попала под санкции США, и сегодня партнеры РФ, среди которых и Армения, чтобы не оказаться под санкциями вынуждены пересматривать свое отношение к работе карт "Мир". Однако у этого решения есть и обратная сторона.

"Отказ от обслуживания карт "Мир" может повлиять на туристические потоки и вообще на комфортность пребывания граждан России в Армении"

– Пылин

Экономист рассказал, что российский Центробанк объявил о том, что данная проблема имеет место и ищет пути ее решения.

"Рассматриваются разные варианты, как можно минимизировать эти издержки, в частности путем открытия непосредственно российских офисов обслуживания и банкоматов на территории стран"

– Пылин

Так, в Армении есть дочка ВТБ, "ВТБ Армения", это один из крупных банков в республике и он продолжает обслуживать карты "Мир". "Другие российские банки могут открывать свои банкоматы для клиентов", - считает эксперт.