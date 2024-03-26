Москва и Ереван работают над ситуацией с картами "Мир" - Песков

В Кремле заявили, что Москва и Ереван ведут работу по решению ситуации с картами "Мир" и компенсацией вреда. Отказ Армении от работы с российскими картами связывают с американским давлением.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с картами системы "Мир" в Армении - на 1 апреля страна по сути не работает с российскими картами из-за страха санкций.
По словам Пескова, с армянской стороной ведется работа по хеджированию рисков и изменению ситуации.
"Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев"
– Песков
Представитель Кремля уточнил, что сложившееся положение вещей - результат секционного давления Вашингтона.
"Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов - угроза вторичных санкций, угроза санкций"
– Песков