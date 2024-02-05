Отель в Абрау-Дюрсо начнет внедрять бережливые технологии

Четырехзвездочный отель в Абрау-Дюрсо приступил к внедрению бережливых технологий. Улучшения будут реализоваться в рамках проекта "Эффективный регион".

Самый большой отель Абрау-Дюрсо приступает к использованию бережливых технологий.

Инновации будут внедряться постепенно. Совершенствоваться будет процесс работы горничных: предполагается использовать такой прием, как приоритизация задач. Это поможет, в том числе, в ситуациях, когда в отель одновременно заселяется много гостей: можно будет ускорить подготовку номеров.

В процессе внедрения будет производиться и обучение работников хозяйственной службы, в том числе горничных.

Как рассказала глава АНО "Региональный центр компетенций", бережливые технологии приносят существенную материальную пользу.

"Наши эксперты помогут специалистам отеля повысить скорость и качество работы, а также овладеть компетенциями бережливого управления"

– Екатерина Афонина

В отеле, подчеркнула Афонина, должна в итоге возникнуть культура непрерывного улучшения. Наработанный с горничными опыт эффективной работы должен перейти на весь отель и проникнуть во все процессы, передают "Кубанские новости".