Отель в Абрау-Дюрсо начнет внедрять бережливые технологии

Самый большой отель Абрау-Дюрсо приступает к использованию бережливых технологий.
Инновации будут внедряться постепенно. Совершенствоваться будет процесс работы горничных: предполагается использовать такой прием, как приоритизация задач. Это поможет, в том числе, в ситуациях, когда в отель одновременно заселяется много гостей: можно будет ускорить подготовку номеров.
В процессе внедрения будет производиться и обучение работников хозяйственной службы, в том числе горничных.
Как рассказала глава АНО "Региональный центр компетенций", бережливые технологии приносят существенную материальную пользу.
"Наши эксперты помогут специалистам отеля повысить скорость и качество работы, а также овладеть компетенциями бережливого управления"
– Екатерина Афонина
В отеле, подчеркнула Афонина, должна в итоге возникнуть культура непрерывного улучшения. Наработанный с горничными опыт эффективной работы должен перейти на весь отель и проникнуть во все процессы, передают "Кубанские новости".