Отель премиум-класса открылся в Табасаранском районе

Опубликовано: 17:35, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Табасаранском районе Дагестана теперь есть отель премиум-класса - он был открыт накануне. Гостиница с номерами люкс построена на средства инвестора, живущего в Казахстане.

"Гордость Табасарана" - именно так называется отель премиум-класса, который торжественно открылся накануне в Табасаранском районе, говорится на его сайте.

В церемонии участвовали глава района Магомед Курбанов и боец MMA Ислам Махачев.

Отель находится у Хучнинского водопада - известной точки притяжения для туристов.

"Сегодняшний объект один из таких, в который вложено более 170 млн рублей. Это вклад в развитие туристического потенциала частным инвестором, нашим земляком, который проживает в Казахстане"

– Магомед Курбанов

Отметим, что в здании есть конференц-зал и номера люкс. Их количество достигает 10. Имеется и ресторан.