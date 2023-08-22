Отдых в сентябре 2023: россияне выбирают Кубань и Абхазию

Опубликовано: 13:20, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие туристы уже определились, где хотят отдохнуть в сентябре. Сервис бронирования составил рейтинг самых популярных направлений для путешествий в начале осени. Лидируют в нем курорты Краснодарского края и абхазская Гагра.

Куда поехать на отдых в сентябре 2023? Большинство россиян, следует из данных сервиса Tvil.ru, предпочли черноморское побережье России.

Лидером рейтинга стал Сочи: отдых на курорте забронировали 31% отдыхающих. На второй строчке Анапа с 10% бронирований, замыкает первую тройку Геленджик – 5% бронирований.

Далее следуют Санкт-Петербург и Кабардинка (Кубань).

Шестое место занимает заграничный курорт – это абхазская Гагра. Отметим, что средняя стоимость ночи на этом курорте в Абхазии составляет 4016 рублей. Обычно люди бронируют номер на 9 ночей.

В десятку также попали крымские Ялта и Феодосия, Москва и Кисловодск.