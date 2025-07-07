Отдых в Катаре станет дешевле для россиян на 20-25%

Катар предстоящей зимой может войти в топ-10 популярных зарубежных направлений, считают в ПАКС. Туры с перелетом на рейсах Qatar Airways будут на 20-25% дешевле других предложений.

Отдых в Катаре может стать привлекательнее для российских туристов, цены на предстоящую зиму будут ниже благодаря авиарейсам Qatar Airways, сообщает туроператор ПАКС.

Прошлой осенью компания стала первым российским оператором, который взял блоки мест на рейсах катарского перевозчика Qatar Airways, рассказала замгендиректора по продвижению ПАКС Любовь Чучмаева. В этом году сотрудничество будет продолжено.

"Блочная программа позволяет нам предлагать своим туристам туры в Катар по ценам, выгодно отличающимся от вариантов с перелетом другими авиакомпаниями и в другом формате. Разница в цене составляет порядка 20-25% в пользу блоков Qatar Airways"

– Чучмаева

Первых туристов отправят в Катар на рейсах Qatar Airways в начале октября, туры будут доступны до конца мая будущего года. Путевки уже поступили в продажу.

В ПАКС полагают, что Катар зимой 2025\2026 окажется в десятке самых популярных направлений для отдыха среди россиян, передает АТОР.