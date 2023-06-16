От ливней пострадали дороги десяти районов Дагестана

Опубликовано: 19:49, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГКУ "Дагестанавтодор"

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан, нанесли заметный урон инфраструктуре республики: дороги в десяти районах регионах частично или полностью размыты, движение транспорта по ним закрыто или сильно ограничено.

Только за последние два дня сильные дожди, бушевавшие в Дагестане, повредили автомобильные дороги в десяти районах, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

В Агульском районе дожди размыли полку дороги Хутхул – Мисси, движение автотранспорта по ней остановлено, ведутся восстановительные работы, передает "АиФ-Дагестан".

В Ахвахском районе на дороге Карата - Ингердах - Цолода произошел обвал скальных пород и сошел оползень, обвал накрыл и дорогу Местерух - Тукита.

В Ботлихском районе закрыт подъезд к селению Кижани – на дороге сошел оползень, произошла деформация полки, работает только объездной маршрут.

В Гумбетовском районе обвал скальных пород закрыл подъезд к селению Цилитль, перекрыта для движения дорога Мехельта - Гагатли. Та же беда постигла подъезд от автодороги Хасавюрт – Тлох, обвалы и осыпи закрыли дорогу Мехельта - Шабдух - Ичичали на 8-км участке, сообщение с селением Ичичали идет со стороны Ботлихского района через село Кижани.

В Гунибском районе размыт подъезд от автодороги Гуниб - Кумух к селению Мегеб. Из-за скального обвала закрыт подъезд к селу Обох. Работы на трассе осложняет необходимость рыхления скальных валунов.

В Дахадаевском районе скальный обвал закрыл дорогу Кубачи - Кала-Корейш, на ней сохраняется угроза повторного обвала.

В Казбековском районе оползень разрушил подъездную дорогу к селу Ленинаул. Астмобили направляются в объезд разрушенного участка.

В Рутульском районе скальный обвал произошел на двух участках дороги Рутул - Лучек - Джиных.

В Тляратинском районе обвал скальных пород закрыл дорогу Тлярата - Камилух сразу на шести участках.

В Хунзахском районе оползень повредил дорогу Грозный - Ботлих - Араканская площадка. Движение транспорта по ней идет в реверсивном режиме по краю полки дороги.

На всех разрушенных непогодой трассах ведутся или готовятся ремонтные работы.