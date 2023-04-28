От Арктура защитит прививка "Конвасэл"

Опубликовано: 16:51, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Эффективными против подштамма коронавируса арктур признаны вакцина «Конвасэл» и препарат «МИР 19». Также эти средства дают защиту и от других вариантов омикрона.

По данным ФМБА, иммунитет к коронавирусу «арктур» можно получить после вакцинации отечественным препаратом «Конвасэл».

«Штамм «арктур» - это одна из разновидностей «омикрона» <...> И вакцина «Конвасэл» является эффективной для верификации «омикрона», и препарат «МИР 19» является эффективным антидотом»,

– объяснила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«МИР 19» - ингаляционное лекарство для лечения коронавирусной инфекции, созданное российскими специалистами.

«Россия - это первая страна, которая сделала два универсальных препарата: антидот и вакцину»,

– подчеркнула она.

Подштамм «арктур» характеризуется еще большей заразностью, чем первоначальный омикрон и «кракен». Его симптомы схожи с симптомами простуды, однако часто к ним добавляется конъюнктивит. Случаи тяжелого течения болезни редки.