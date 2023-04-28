От Арктура защитит прививка "Конвасэл"

По данным ФМБА, иммунитет к коронавирусу «арктур» можно получить после вакцинации отечественным препаратом «Конвасэл».
«Штамм «арктур» - это одна из разновидностей «омикрона» <...> И вакцина «Конвасэл» является эффективной для верификации «омикрона», и препарат «МИР 19» является эффективным антидотом»,
– объяснила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«МИР 19» - ингаляционное лекарство для лечения коронавирусной инфекции, созданное российскими специалистами.
«Россия - это первая страна, которая сделала два универсальных препарата: антидот и вакцину»,
– подчеркнула она.
Подштамм «арктур» характеризуется еще большей заразностью, чем первоначальный омикрон и «кракен». Его симптомы схожи с симптомами простуды, однако часто к ним добавляется конъюнктивит. Случаи тяжелого течения болезни редки.