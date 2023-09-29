Останки древнего кита нашли на пляже Азовского моря

Возле населенного пункта Приазовском Темрюкского района были замечены кости древнейшего млекопитающего кита цетотерия, который населял моря планеты около 5-2 млн лет назад.
Необычное открытие истолковал доцент кафедры геологии кубанского университета Андрей Остапенко.
"Их фрагменты нередко находят на территории нашего края — в Горячем Ключе, Хадыженске, на Тамани, где есть выход пород"
- Андрей Остапенко
По данным специалиста, подобный экспонат находится в музее института имени А. П. Карпинского в Санкт-Петербурге.
Останки животного были замечены на разрезе земляных пород во время их обвала после оползня. Человек нашедший скелет рассказал о находке журналистам и следователям.
Древний кит внешне поход на нынешнего серого кита, но меньше по размеру. Предполагается, что причина их вымирания - изменение климата.
Цетотерии исчезли вместе с морями, в которых они обитали.