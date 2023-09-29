Азовское море рискует остаться без судака

Опубликовано: 8:24, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азовское море становится солонее, это может привести к смене состава обитателей водоема. Исчезновение грозит судаку, лещу, тарани.

Морские обитатели под угрозой - соленость Азовского моря уже в ближайшие годы может привести к исчезновению некоторых видов рыб, предупредил главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Павел Балыкин.

«В 90-е годы вылавливалось до 2,6 тыс. тонн судака, 2,9 тыс. тонн леща и до 1,6 тыс. тонн тарани в год. Но в 2022-м уловы леща и тарани составили 73 и 43 тонн соответственно, а промысел судака был запрещен»

– ученый

Он добавил, что уже через десятилетие Азовское море может стать непригодным для полупроходных видов рыб - тех, которые часть жизни проводят в море, а часть во впадающих в него реках. Соленость водоема уже сегодня приблизилась к показателям Черного моря. При этом Азовское море значительно мельче.

То, что море становится более соленым, позитивно скажется на популяции в нем таких видов рыб, как камбала, тюлька, хамса, отмечается в публикации издания «Молот».

Всего в Азовском море водится свыше 70 различных видов рыб.