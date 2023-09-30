Останки 500 человек найдены на освобожденных территориях Азербайджана

Опубликовано: 12:04, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане на освобожденных территориях ведутся работы по обнаружению останков пропавших без вести, а также по установлению личностей найденных шехидов. Найдены около 500 останков, опознаны 25. Сегодня состоялась церемония прощания с одним из опознанных шехидов, героем Риядом Ахмедовым.

В Азербайджане продолжаются работы по поиску граждан, пропавших без вести во времена Первой Карабахской войны. На данный момент обнаружить на освобожденных от оккупации территориях удалось останки около 500 погибших.

На освобожденных территориях найдены останки 500 человек, это как военнослужащие, так и погибшие гражданские лица, рассказал замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Шарафет Гасанов.

Он отметил, что потери Азербайджана за тот период оцениваются в 4 тыс человек, поиски пропавших не прекращаются.

"В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления СГБ, мы провели идентификацию 25 наших шехидов. Процесс все еще продолжается"

– Гасанов

Ранее по останкам был опознан Национальный герой Азербайджана Рияд Ахмедов, являвшийся сотрудником СГБ.

Сегодня в Баку состоялась церемония прощания с Национальным героем Риядом Ахмедовым, участие в ней приняли его родные, боевые товарищи, государственные деятели и представители общественности.